В Москве будут проверять наличие прививки от COVID-19 перед плановой госпитализацией

В Московском Депздраве заявили, что будут проверять наличие прививки от коронавируса перед плановой госпитализацией. Это временная мера. Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, в помощи, не откажут. Экстренные медицинские услуги будут оказывать всем, вне зависимости от наличия прививки.

В департаменте подчеркнули, что новые правила приняты для защиты самих пациентов. В стационарах находятся люди с пониженным иммунитетом после других болезней.

Ежедневно из московских клиник пациентов переводят в коронавирусные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то 17 июня уже почти 200. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.