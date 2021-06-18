Специальный корреспондент Москвы 24 рассказала об опыте вакцинации от COVID-19

Павильоны "Здоровая Москва" теперь будут работать только на вакцинацию. За сутки в столице на прививку записались в 4 раза больше людей, чем обычно, сообщили в правительстве города. Получить вакцину можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ.

Показатели заболеваемости растут, и защитить себя от тяжелого течения коронавируса жизненно необходимо, говорят врачи.

В редакции Москвы 24 многие уже сделали прививки. Среди них и специальный корреспондент Анастасия Цапиева. Она переболела коронавирусом, но антитела к нему со временем снижаются, как показывают исследования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.