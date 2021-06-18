В Москве запись на вакцинацию выросла в четыре раза

На прививку от ковида снова очереди. Запись в Москве выросла в четыре раза по сравнению с прошлой неделей.

Обязательной вакцинация стала для работников сферы услуг. Это касается самых разных предприятий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.