Москвичам рассказали, кого касается обязательная вакцинация

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

На прививку первым компонентом надо успеть до 15 июля, на вторую – до 15 августа.

Всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.