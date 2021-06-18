Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать исключительно для вакцинации горожан

Павильоны "Здоровая Москва" в городских парках будут работать исключительно для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди. График работы павильонов не ограничивают, то есть они будут открыты тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня.

Как только ситуация с коронавирусом улучшится, "Здоровая Москва" вернется к обычному режиму и стандартным медицинским осмотрам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.