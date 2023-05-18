Две обновленные поликлиники открыли в Печатниках и Зеленограде

В Москве продолжают работу по обновлению поликлиник. После капитального ремонта открылись еще две – в Печатниках и Зеленограде. Обе отвечают современному городскому стандарту.

В ходе работ специалисты заменили все инженерные системы, сделали перепланировку, установили современное оборудование, разместили понятную систему навигации, оснастили зоны ожидания диванами, кулерами, телевизорами и кондиционерами.

В чем их особенность? И какие специалисты ведут прием? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.