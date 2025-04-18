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18 апреля, 11:45

Общество

В Москве проходит Международный онкологический конгресс

В Москве проходит Международный онкологический конгресс

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В Боткинской больнице стартовал Международный конгресс онкологов "Боткинская весна". Специалисты из разных стран обсуждают современные методы диагностики и терапии онкозаболеваний. В столичных клиниках широко применяются малоинвазивные и роботизированные операции, таргетная и иммунотерапия.

Конгресс проходит в обновленном 10-м корпусе центра имени Боткина, который после модернизации стал научно-академическим. Там разместили 27 кафедр ведущих медицинских вузов и центров. В корпусе оборудованы мультимедийные аудитории и залы с возможностью трансляций из операционных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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