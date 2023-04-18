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Центр для спасения пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью открылся в столице

Центр для спасения пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью открылся в столице

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Центр для спасения пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью открылся в Москве на базе 1-й инфекционной клинической больницы. Это первый столичный инфекционный стационар, где заработала собственная постоянная программа ЭКМО, не связанная с пандемией. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Оборудование для ЭКМО должно повысить шансы на выздоровление пациентов даже в самых тяжелых случаях. Ранее для спасения таких больных применяли аппараты ИВЛ. Но их возможности ограничены для пациентов в критическом состоянии.

Центр в ИКБ на Волоколамке решили открыть до запуска новых корпусов клиники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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