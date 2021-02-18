В Москве поликлиники начинают переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге

Московские поликлиники полностью переходят на электронные медицинские карты. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медицинские документы будут создавать и хранить в электронном виде в ЕМИАС. Пилотный проект по использованию только электронных медкарт детей без дублирования на бумажном носителе стартует в апреле на базе двух детских поликлиник.

В настоящий момент активно ведется работа по оцифровке необходимой информации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.