Москвичей с температурой до 38 градусов будут принимать дежурные врачи без записи

В Москве с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов теперь принимают в поликлиниках и без записи. Обратиться можно к дежурным врачам, сообщает столичный департамент здравоохранения.

Пациентов протестируют на коронавирус, при наличии показаний возьмут анализы, сделают ЭКГ и другие обследования. В Депздраве пояснили, что из-за прихода в столицу "Омикрона" стало больше заболевших, поэтому в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей. Работать они будут с 08:00 до 20:00 без выходных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.