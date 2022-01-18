Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19. Из приказа министерства следует, что временными противопоказаниями к прививке являются острые инфекционные и вирусные заболевания.

Также в приказе говорится, что злокачественные новообразования являются противопоказанием для использования "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКорона-Н", а также "КовиВака".

Кроме того, противопоказаниями к вакцинации считаются гиперчувствительность к компонентам, аллергия, поствакцинальные осложнения, среди которых – анафилактический шок, судороги, температура выше 40 градусов, гиперемия и отек в месте укола. Данные противопоказания являются бессрочными.

В документе также говорится, что "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорону", "ЭпиВакКорону-Н", а также "Спутник М" нельзя делать беременным и тем, кто находится на грудном вскармливании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.