В Москве завершается форум "Моя поликлиника"

17 декабря в Гостином дворе завершается форум "Моя поликлиника". В нем приняли участие более 80 ведущих экспертов здравоохранения, в том числе из регионов России.

Своим опытом развития первичной медико-санитарной помощи поделилась Москва. На входе посетителей встречала инсталляция в виде карты столичных поликлиник с информацией о персонале, здании лечебного учреждения, а также картой обновления медучреждений до 2023 года.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

