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11:45

Общество

Розничные цены на лекарства в РФ вернулись к уровню 2021 года – Росздравнадзор

Розничные цены на лекарства в РФ вернулись к уровню 2021 года – Росздравнадзор

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В Росздравнадзоре заявили, что розничные цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года. Там уточнили, что всплеск роста был в марте и апреле, а в данный момент фиксируют существенное снижение.

Тем временем в Минздраве рассказали, что скоро в стране начнется эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Сначала его проведут в Москве, Московской и Белгородской областях. Исключение составят препараты с наркотическими и психотропнымными веществами, а также лекарства с высоким содержанием спирта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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