Москвичи сэкономили 5 тысяч часов, заполняя анкеты для диспансеризации онлайн

Более 5 тысяч часов сэкономили москвичи благодаря сервису заполнения анкет перед диспансеризацией в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщает портал mos.ru.

Возможность указать все данные заранее появилась в августе в электронной медицинской карте. С тех пор пациенты заполнили уже 45 тысяч анкет.

В среднем, каждый третий посетитель предпочитает подготовить все до приема врача. Это ускоряет процесс чек-апа.

Анкета диспансеризации состоит из трех блоков. Ответить нужно на 30–40 вопросов. Еще 13 перечислены в опроснике для переболевших коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.