В Москве опубликовали рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта

В Москве составили рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, рейтинг опубликовали в рамках эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике.

Публикация этого списка в открытом доступе поможет стимулировать конкуренцию между разработчиками искусственного интеллекта и позволит активнее развивать самые перспективные технологии в медицине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.