В Аргентине считают "Спутник V" эффективнее AstraZeneca и Sinopharm

Аргентинские ученые признали российскую вакцину "Спутник V" более эффективной, чем AstraZeneca и Sinopharm.

Сотрудники аргентинского Национального университета проанализировали три сотни образцов плазмы пациентов, привитых разными вакцинами. Лучший показатель по содержанию антител оказался именно у тех, кто вакцинировался российским препаратом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.