Иммунолог оценил необходимость ревакцинации от COVID-19

Ревакцинироваться от коронавируса всю жизнь россиянам не придется. В этом уверен иммунолог Николай Крючков. Повторно прививаться надо во время пандемии, а она закончится.

О том, когда пандемия COVID-19 закончится – в эфире телеканала Москва 24.