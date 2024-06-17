Цифровизация онколабораторий ускорила постановку диагноза в Москве на 15–20%

Московские врачи ставят диагноз онкопациентам на 15–20% быстрее. Это стало возможным благодаря цифровизации онколабораторий, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ежегодно в профильных отделениях стационаров проводят более полутора миллионов исследований. По данным на 2024 год, все лаборатории столицы объединены в единый контур. Московские врачи перешли к цифровой диагностике опухолей в 2020 году после внедрения стандарта онкологической помощи.

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