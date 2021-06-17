Руководитель НИИ им. Склифосовского рассказал о заболеваемости COVID-19 в столице

Руководитель НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков дал Москве 24 эксклюзивное интервью из "красной зоны".

Он рассказал о сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.