Яна Рудковская рассказала о вакцинации от коронавируса

В Москве привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках. Выездные бригады работают в торговых центрах и центрах госуслуг, быстро вакцинироваться можно в специальных павильонах в парках. Врачи говорят, что это единственный способ избежать тяжелого течения коронавируса.

В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса. Среди вакцинированных много представителей шоу-бизнеса. Яна Рудковская рассказала, почему вся ее семья привилась еще полгода назад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.