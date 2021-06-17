Онищенко рассказал, как работает механизм коллективного иммунитета

Говорить о коллективном иммунитете к коронавирусу можно будет, когда антитела появятся не менее чем у 60% населения города, считают врачи. Москва по этим показателям пока отстает, поэтому для сотрудников сферы услуг прививки стали обязательными.

Как работает механизм коллективного иммунитета? Что может помешать его формированию? Через какое время коллективный иммунитет начинает действовать и сколько времени нужно на искоренение болезни? На эти и другие вопросы ответил депутат ГД РФ, академик РАН Геннадий Онищенко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.