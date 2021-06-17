Обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели на Сахалине

Четвертый регион ввел обязательную вакцинацию. К Москве, Подмосковью и Кемеровской области присоединился Сахалин. Регион вышел на 8-е место по стране по уровню заболеваемости, хотя месяц назад был на 82-м.

Постановление об обязательной прививке начнет действовать на Сахалине с 21 июня.

Во всех регионах списки тех, кто обязан вакцинироваться примерно совпадают: это работники сфер услуг, развлечений, общепита, социальных служб, торговли, госучреждений и муниципальных организаций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.