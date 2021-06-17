Житель столицы рассказал о своем опыте вакцинации от коронавируса

В Москве открыли новые стационары для заболевших коронавирусом. Цифры растут и единственный шанс защитить себя от госпитализации и тяжелого течения болезни, в случае, если она будет, – это прививка, говорят врачи.

В столице используют несколько вакцин, в зависимости от наличия в поликлиниках и прививочных пунктах. Получить их можно в парках, МФЦ и торговых центрах – все организовано так, чтобы иммунизация не требовала дополнительных трат времени.

В рубрике "Подставь плечо" телезрителям рассказывают истории тех, кто привился от коронавируса. О своем опыте вакцинации и самочувствии рассказал Анатолий Маркеев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.