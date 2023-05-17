Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

Две обновленные поликлиники открыли в Зеленограде и Печатниках

Две обновленные поликлиники открыли в Зеленограде и Печатниках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Павильоны "Здоровая Москва" открыли в столичных парках

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в 46 городских парках

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин сообщил об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках

Москвичам рассказали о возможностях павильонов "Здоровая Москва"

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в городских парках

Новости часа: российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Исторические здания поликлиник продолжают обновлять в Москве. Они вошли в число тех, где запланирован капитальный ремонт, который приводит столичную медицину к единому стандарту качества и комфорта.

Так, еще две городских поликлиники открыли по новому стандарту в Зеленограде и Печатниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
медицинагородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика