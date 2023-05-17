Две обновленные поликлиники открыли в Зеленограде и Печатниках

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Исторические здания поликлиник продолжают обновлять в Москве. Они вошли в число тех, где запланирован капитальный ремонт, который приводит столичную медицину к единому стандарту качества и комфорта.

Так, еще две городских поликлиники открыли по новому стандарту в Зеленограде и Печатниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.