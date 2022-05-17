В Восточном округе столицы планируют завершить строительство 4 медицинских объектов

В Москве продолжают активно развивать медицинскую инфраструктуру. В Восточном округе, к примеру, в 2022 году планируют завершить строительство четырех объектов, в том числе двух поликлиник.

Совершенствуют и уже существующие стационары. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.