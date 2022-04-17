Московские врачи пройдут программу повышения квалификации

В Москве врачи общей практики пройдут программу повышения квалификации, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, масштабная программа обучения затронет кардиологию, офтальмологию и другие направления. Врачи получат не только теоретические знания, но и практические навыки и умения, что повысит качество оказываемой медпомощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

