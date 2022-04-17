Детские поликлиники Москвы переведут на электронные медкарты

В Москве в текущем году на электронные медицинские карты перейдут все детские поликлиники, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время в 2/3 детских поликлиник бумажные карты все собраны, и в текущей деятельности ими врачи не пользуются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

