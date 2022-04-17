Эксперт рассказал о создании базы образцов лекарств в РФ

В России решили создать базу жизненно важных образцов лекарств. Эксперт фармацевтического рынка Александр Семенов объяснил, что сейчас такие эталонные препараты поставляются из Европы.

"Понятно, что в России большего 850 позиций, которые входят в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Понятно, что каждый из этих препаратов должен производиться в российской федерации в нынешних условиях и понятно, что для этого нужны стандартные образцы", – отметил специалист.

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