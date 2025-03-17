17 марта, 16:30Город
В Москве начались занятия по улучшению памяти и внимания для старшего поколения
В центрах московского долголетия начали новую программу для сохранения когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. Разработку провели специалисты Центра мозга и нейротехнологий, адаптировав методики для людей старшего возраста.
Программа включает два курса по 10 занятий. Первый направлен на развитие памяти, внимания и мышления, второй – на стабилизацию психоэмоционального состояния. Обучение уже стартовало, а записаться могут москвичи старше 55 лет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.