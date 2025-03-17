В Москве начались занятия по улучшению памяти и внимания для старшего поколения

В центрах московского долголетия начали новую программу для сохранения когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. Разработку провели специалисты Центра мозга и нейротехнологий, адаптировав методики для людей старшего возраста.

Программа включает два курса по 10 занятий. Первый направлен на развитие памяти, внимания и мышления, второй – на стабилизацию психоэмоционального состояния. Обучение уже стартовало, а записаться могут москвичи старше 55 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.