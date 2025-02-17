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17 февраля, 11:00

Общество

Московские врачи спасли пациента, у которого за сутки 25 раз остановилось сердце

Московские врачи спасли пациента, у которого за сутки 25 раз остановилось сердце

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Московские врачи спасли пациента, у которого за сутки 25 раз остановилось сердце. Операцию провели специалисты городской клинической больницы имени В. М. Буянова. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У 62-летнего мужчины из-за перенесенного ранее инфаркта возникали множественные приступы угрожающей жизни аритмии. Операция длилась больше 7 часов, но в результате медики смогли полностью восстановить нормальную работу сердца пациента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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