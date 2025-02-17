Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершается строительство нового комплекса Московской городской онкобольницы № 62, сообщил Сергей Собянин. В составе больницы – два корпуса общей площадью более 60 тысяч квадратных метров: амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный.

"С начала реализации программы реновации в столице к переселению приступили жители 1 208 старых домов. 897 зданий уже полностью расселили. Темпы растут: если в 2018–2019 годах были полностью расселены 26 зданий, то в 2024-м их количество достигло 307. Полностью расселенные дома демонтируют по технологии умного сноса. На освобожденных площадках возводят новые жилые комплексы с инфраструктурой", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Образовательные объекты площадью более 150 тысяч квадратных метров появятся на месте бывшего Тушинского аэродрома. В общей сложности там планируется возвести более 450 тысяч квадратных метров коммерческой, общественно-деловой и социальной инфраструктуры.