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Общество

"Актуальный репортаж": названа дата поставки препарата "Сталораль" в аптеки РФ

"Актуальный репортаж": названа дата поставки препарата "Сталораль" в аптеки РФ

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Французский препарат от аллергии "Сталораль" появится в российских аптеках уже в ближайшие дни. Об этом заявил производитель. При этом в Росздравнадзоре заявили, что поставки этого препарата не прекращались, но были небольшие задержки.

Дело в том, что "Сталораль", который употребляют многие аллергики, нужно использовать за несколько месяцев до начала цветения. Однако в первых числах января в аптеках его не оказалось.

Есть ли альтернативы на российском рынке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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