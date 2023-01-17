"Актуальный репортаж": названа дата поставки препарата "Сталораль" в аптеки РФ

Французский препарат от аллергии "Сталораль" появится в российских аптеках уже в ближайшие дни. Об этом заявил производитель. При этом в Росздравнадзоре заявили, что поставки этого препарата не прекращались, но были небольшие задержки.

Дело в том, что "Сталораль", который употребляют многие аллергики, нужно использовать за несколько месяцев до начала цветения. Однако в первых числах января в аптеках его не оказалось.

Есть ли альтернативы на российском рынке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.