Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:15

Москвичам напомнили о вакцинации от COVID-19

медицина общество видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина

В Москве продолжается вакцинация. Врачи напоминают, что это лучший способ защититься от коронавируса. Во всяком случае, от тяжелой формы болезни.

Записаться на вакцинацию можно через портал mos.ru или через ЕМИАС.ИНФО. Также для записи можно воспользоваться мобильными приложениями "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". На сайте госуслуг записаться на прививку нужно в разделе "Специалисты" выбрать "Вакцинация от COVID-19".

Еще один вариант – запись в информационных киосках поликлиник. Можно также позвонить в пункт вакцинации по телефону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать