Москвичам напомнили о вакцинации от COVID-19

В Москве продолжается вакцинация. Врачи напоминают, что это лучший способ защититься от коронавируса. Во всяком случае, от тяжелой формы болезни.

Записаться на вакцинацию можно через портал mos.ru или через ЕМИАС.ИНФО. Также для записи можно воспользоваться мобильными приложениями "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". На сайте госуслуг записаться на прививку нужно в разделе "Специалисты" выбрать "Вакцинация от COVID-19".

Еще один вариант – запись в информационных киосках поликлиник. Можно также позвонить в пункт вакцинации по телефону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.