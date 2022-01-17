Более 300 коммерческих аптек начали выдавать льготные лекарства по электронным рецептам

В Москве льготники могут получать лекарства в коммерческих аптеках. Такой проект запустили в тестовом режиме, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К нему уже присоединились более 300 московских аптек. Чтобы получить лекарства, надо показать QR-код электронного рецепта на экране мобильного телефона или в распечатанном виде. При желании можно будет доплатить и взять другой препарат, если покупатель предпочитает определенного производителя.

Бесплатные лекарства по-прежнему выдают и в аптечных пунктах поликлиник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.