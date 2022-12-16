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Анастасия Ракова сообщила о публикации рейтинга городских поликлиник

Анастасия Ракова сообщила о публикации рейтинга городских поликлиник

Ракова сообщила о включении анализа снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

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В Москве впервые опубликовали рейтинг городских поликлиник. Горожане могут с ним ознакомиться и выбрать, к какому учреждению прикрепиться.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, список составили на основе исследования, проведенного среди жителей столицы. В анкетах пациенты давали оценку нескольким параметрам – профессионализм сотрудников, атмосфера доброжелательности, командную работу специалистов. Также просили оценить уровень доверия к сотрудникам поликлиники, степень удовлетворенности визитом.

Кроме того, Ракова сообщила, что в Москве со следующего года в тариф ОМС будет включен анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом. Как показали пилотные проекты, умные алгоритмы ускоряют диагностику и повышают ее точность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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