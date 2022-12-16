Ракова сообщила о включении анализа снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

Искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки москвичей в рамках ОМС. Такую услугу включат в тариф с 2023 года. Об этом заявила заммэра по вопрос социального развития Анастасия Ракова.

Сервис уже опробовали, но в качестве эксперимента, который доказал свою эффективность. Умные алгоритмы позволяют ускорить диагностику и увеличить ее точность.

Сначала в ОМС включат анализ маммографических снимков. Кроме того, со следующего года в городе стартует масштабная программа проактивного диспансерного наблюдения людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.