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Ракова сообщила о включении анализа снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

Ракова сообщила о включении анализа снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

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Искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки москвичей в рамках ОМС. Такую услугу включат в тариф с 2023 года. Об этом заявила заммэра по вопрос социального развития Анастасия Ракова.

Сервис уже опробовали, но в качестве эксперимента, который доказал свою эффективность. Умные алгоритмы позволяют ускорить диагностику и увеличить ее точность.

Сначала в ОМС включат анализ маммографических снимков. Кроме того, со следующего года в городе стартует масштабная программа проактивного диспансерного наблюдения людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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