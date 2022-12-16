В Москве в тариф ОМС включат анализ рентгеновских снимков нейросетями

В Москве с 2023 года в тариф ОМС включат анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее такие сервисы работали в рамках эксперимента и уже успели доказать свою эффективность. Использование современных умных алгоритмов позволяет ускорить диагностику и повысить ее точность, отметила Ракова.

Первым в тариф ОМС включат анализ маммографических снимков. Кроме того, со следующего года в городе стартует масштабная программа проактивного диспансерного наблюдения людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.