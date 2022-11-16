Более 3 тыс устройств кардиологической диагностики было закуплено в Москве в 2022 году

Более 3 тысяч устройств кардиологической диагностики закуплено для московских больниц и поликлиник в 2022 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для медорганизаций было приобретено более 1,5 тысячи электрокардиографов и более 1,5 тысячи систем суточного мониторирования артериального давления. Часть оборудования уже поставили в учреждения, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

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