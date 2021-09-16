В России зафиксировали нехватку дешевых лекарств

13:45
В России не хватает дешевых лекарств. Они уходят с рынка, хотя по-прежнему востребованы у пациентов. Эта проблема затрагивает и детей с онкологическими заболеваниями.
Ситуацию прокомментировал президент Центра имени Д. Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. Он объяснил, что меняется рынок, появляются более дорогие лекарства и вытесняют простые лекарства, которые еще нужны для лечения пациентов.
"В те страны, которые столкнулись с этим, как и наша страна, вмешивается государство, делая государственный заказ производителям и доплачивает им за воспроизводство этих лекарств, необходимых населению. Потому что лекарства уходят с точки зрения бизнеса те, которые невыгодно производить", – отметил Румянцев.
С ноября прошлого года стоимость жизненно важных препаратов определяет правительство. Это сделано для того, чтобы избежать дефицита или исчезновения лекарств с рынка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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