Эксперт рассказал, как правильно спланировать вакцинацию от гриппа и COVID-19

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Привичное дело". В ней телезрителям рассказывают о вакцинации от коронавируса, гриппа и других инфекций.

В ближайшие недели число привитых от коронавируса в России может достичь 50%. Такие прогнозы сделали в Роспотребнадзоре.

Параллельно в стране идет прививочная кампания от гриппа. Пик заболеваемости обычно приходится на позднюю осень и зиму. Но в прошлом году удалось избежать эпидемии.

Можно ли прививаться и от гриппа, и от ковида? И как правильно спланировать вакцинацию? На эти и другие вопросы ответил врач-невролог, терапевт Павел Хорошев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.