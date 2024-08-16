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16 августа, 07:15

Общество

Московские ученые завершили разработку вакцины от оспы обезьян

Московские ученые завершили разработку вакцины от оспы обезьян

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Столичные ученые завершили разработку вакцины от оспы обезьян. Теперь перед учеными стоит новая задача – сделать доклинические испытания препарата, которые займут 6–7 месяцев. Об этом заявили в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Как уточнил директор центра Александр Гинцбург, вакцинация от оспы обезьян не войдет в национальный календарь прививок. Ее будут проводить контактирующим с больным, а также лицам с подозрением на заражение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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