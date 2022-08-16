Искусственный интеллект для диагностики болезней начали внедрять в Москве

В Москве начали внедрять искусственный интеллект для диагностики онкологических заболеваний. Врачи тестируют новые сервисы от трех разработчиков. Они создают цифровые копии биоматериалов и единую базу изображений.

На ее основе начнут обучать технологии искусственного интеллекта. Сервисы созданы российскими разработчиками. Лучший из них внедрят во всех онкологических больницах города.



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