Специалисты Московского центра наркологии провели пресс-конференцию в преддверии международного дня борьбы с наркоманией, который пройдет 26 июня.

Наркологи рассказали о современных методах лечения зависимости и российских разработках в этой сфере. Ученые прокомментировали, какие формы специализированной помощи применяют на базе Московского центра наркологии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.