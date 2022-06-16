Ракова посетила крупнейший перинатальный центр РФ на базе больницы № 67 им. Ворохобова

В Москве начал работу по профилю крупнейший в России перинатальный центр на базе больницы имени Ворохобова. За несколько недель там родились уже более 160 малышей. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом центре будет рождаться каждый десятый москвич. Отмечается, что центр был спроектирован и построен с нуля для обеспечения высокого уровня безопасности и комфорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

