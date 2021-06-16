В Москве открылись еще 3 амбулаторных КТ-центра для диагностики COVID-19

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице открыли еще 3 амбулаторных КТ-центра для диагностики COVID-19. Теперь в городе 30 таких центров. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

Здания поликлиник, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для планового посещения, пациентов обслуживают в других филиалах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.