Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Город

Москвичам рассказали о возможностях павильонов "Здоровая Москва"

Москвичам рассказали о возможностях павильонов "Здоровая Москва"

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в городских парках

Новости часа: российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Новости часа: Собянин заявил, что по программе капремонта в Москве обновили 82 поликлиники

Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках

Москвичам рассказали о работе медсестер в столичных медорганизациях

Собянин рассказал о первой операции по пересадке сердца в столичной Боткинской больнице

Собянин сообщил о первой операции по пересадке сердца в Боткинской больнице

Новости часа: в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

В столице снова открылись павильоны "Здоровая Москва", где любой желающий может быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Для каждого пациента подбирают свою программу. При ее составлении учитывают разные особенности: пол, возраст и многое другое.

В летних павильонах предлагают пройти и диспансеризацию. Кроме того, там можно измерить давление, пульс, рост и вес, а также сдать кровь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоИван ЛозовойКристина КурумаНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика