Москвичам рассказали о возможностях павильонов "Здоровая Москва"

В столице снова открылись павильоны "Здоровая Москва", где любой желающий может быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Для каждого пациента подбирают свою программу. При ее составлении учитывают разные особенности: пол, возраст и многое другое.



В летних павильонах предлагают пройти и диспансеризацию. Кроме того, там можно измерить давление, пульс, рост и вес, а также сдать кровь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.