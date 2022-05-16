Обновленный центр паллиативной помощи открылся в Боткинской больнице

В Боткинской больнице открылся обновленный центр паллиативной помощи. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Это уже восьмой корпус после капитального ремонта по программе комплексного развития больницы. Палаты центра оснащены всем необходимым. Там есть многофункциональные кровати, телевизоры, оборудованные санузлы, системы вызова персонала и безбарьерная среда. Отдельно организовали пространство для общения пациентов с близкими.

По словам Раковой, в этом году после капитального ремонта откроют еще два паллиативных центра и везде будут оказывать комплексную помощь по современным стандартам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.