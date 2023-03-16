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Врачи в Москве смогут удаленно следить за состоянием хронических больных

Врачи в Москве смогут удаленно следить за состоянием хронических больных

Москвичам рассказали о новой опции электронной медкарты

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Столичные врачи смогут дистанционно следить за здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, этой категории пациентов стала доступна новая опция электронной медкарты. Теперь они самостоятельно могут вносить данные о своем самочувствии. Кроме того, им нужно будет проходить регулярное анкетирование. Если система выявит отклонение от нормы, доктору придет оповещение. Такого пациента сразу же пригласят на прием для дополнительного обследования.

Также в рамках программы в больницах появились специальные помощники врачей. Их задача – ассистировать больных и помогать им в решении различных организационных вопросов. На данный момент в штате есть 400 человек, но число таких сотрудников готовы увеличить до 600.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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