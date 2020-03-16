Более 10 процентов зараженных коронавирусом выписаны из больниц

В России более 10 процентов заразившихся коронавирусом уже выздоровели и выписаны. Это данные Минздрава.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в основном речь идет о тех пациентах, которые поступали в предыдущие периоды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

