В московских поликлиниках заработал чат-бот

У столичных врачей появился помощник с искусственным интеллектом. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специальный чат-бот, который с 16 февраля заработал в поликлиниках, будет заранее, еще до приема, опрашивать пациентов и передавать полученные данные в систему ЕМИАС. Соответственно, врач будет тратить гораздо больше времени на осмотр больного и назначение лечения, а не на разговоры с ним.

Работать это будет так: после того, как человек записался на прием к врачу, ему придет СМС со ссылкой на форму опроса. Пациент в свободной форме указывает свои жалобы, а затем отвечает на вопросы чат-бота, конкретизируя симптомы и информацию по своему состоянию. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.